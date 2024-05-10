شوارع المنامة تتزين للقمة الـ 33 بصور القادة وأعلام الدول العربية

ياسر رشاد - القاهرة - في مشهد وأجواء ساحرة يخطف الأنظار، تزينت شوارع المنامة بصور قادة الدول، وأعلام الدول العربية، استعدادًا لانطلاق "قمة البحرين" الذي ينعقد لأول مره في المملكة في ظل ظروف استثنائية وتحديات تشهدها المنطقة، تتطلب اهتماما عاجلا وتضافرا للجهود، وضرورة التوصل إلى قرارات بنّاءة تسهم في تعزيز التضامن العربي المشترك.

وفيما يقترب موعد القمة، انتشرت أعلام الدول العربية وصور القادة في الشوارع الرئيسة والطرقات المهمة في المملكة، كما انتشرت اللافتات الترحيبية بالضيوف القادمة من مختلف الدول.

وعرضت إحدى اللافتات الضخمة عبارة "مرحبًا بكم في بحرين العروبة"، بينما تناولت بعض اللافتات بعض الشعارات التفاؤلية بالقمة العربية ومخرجاتها وما تشكله من أهمية.

وتستضيف مملكة البحرين، في السادس عشر من مايو المقبل، أعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثالثة والثلاثين، وذلك للمرة الأولى في تاريخ انعقاد القمم العربية العادية والطارئة.

وجاء إعلان الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في كلمته أمام القمة العربية السابقة في دورتها الثانية والثلاثين، التي عقدت بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، عن ترحيب مملكة البحرين باستضافة القمة على أرضها، ليؤكد ما توليه المملكة من دعم ورعاية لمسيرة العمل العربي المشترك، ولكل ما من شأنه أن يحقق التضامن والتكافل العربي، وتعزيز القدرات العربية في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

وتشكل استضافة مملكة البحرين لأعمال القمة العربية الثالثة والثلاثين أهمية كبرى وحدثاً سياسياً بارزاً له دلالاته من حيث المكان وأهميته من حيث التوقيت، إذ ستكون المرة الأولى التي تستضيف فيها مملكة البحرين أعمال قمةٍ عربية، وهو ما يكسب هذه الدورة مزيداً من الخصوصية من حيث التأكيد على أهمية الدور الذي تقوم به الدبلوماسية البحرينية العريقة، ودعم المسيرة المباركة للدول العربية خدمةً لتطلعات أبنائها وتعزيزًا لأمنها واستقرارها بشكل خاص والمنطقة بشكل عام.

البحرين علي موعد مع قمة تاريخية

وتهدف قمة البحرين إلى تعميق التعاون والترابط والدفع بآليات العمل العربي المشترك، والإبقاء على تشاور وتنسيق مستمر مع الأشقاء لبحث القضايا ذات الاهتمام والمصير المشترك، وتغليب المصلحة العربية، واستثمار هذا الحدث لرسم مسارات الازدهار لأبناء المنطقة ومستقبلها.

ومن المزمع أن تنعقد القمة العربية الخميس المقبل في السادس عشر من مايو المقبل، بحضور قادة وممثلين عن 22 دولة عربية، وتُقام لأوّل مرة في مملكة البحرين، وأجرت المملكة خلال الفترة الماضية استعدادات كبيرة لاستضافة اجتماعات القمة، إذ شكّلت لجنة خاصة للإعداد والتحضير للقمة برئاسة الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، ومن المزمع أن تبدأ الاجتماعات التحضيرية للقمة بدءًا من اليوم الخميس وحتى الأربعاء القادم، إذ ستشمل الاجتماعات كبار المسؤولين واجتماعات المندوبين الدائمين والاجتماعات الوزارية وصولاً إلى موعد القمة في السادس عشر من مايو.

استعدادات الجامعة العربية التحضيرية للقمة

وتستعد الأمانة العامة للجامعة العربية غدا السبت لاطلاق البرامج والأجتماعات التحضيرية علي مستوي مجلس الجامعة لمناقشة أجندة أعمال القمة، وبدورها شاركت الجامعة العربية عبر موقعها الإلكتروني، جدول الاجتماعات التنظيمية التي تستمر على مدى 4 أيام، من السبت وحتى الثلاثاء، وتشمل عقد 6 اجتماعات لكبار المسؤولين بالدول العربية.

وبحسب الجدول الذي نشرته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن ينطلق يوم السبت الحادي عشر من مايو الجاري اجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، يليه اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بعد غد الأحد الثاني عشر من مايو الجاري

فيما سيكون يوم الاثنين الثالث عشر من مايو على موعد لعقد اجتماعين؛ الأول اجتماع هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات على مستوى المندوبين الدائمين، والثاني اجتماع المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين للإعداد لاجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة.

أما يوم الثلاثاء الموافق 14 مايو الجاري، فمن المزمع أن تشهد المنامة عقد اجتماعين مهمين؛ هما اجتماع هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات على المستوى الوزاري، والآخر هو اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، وهو الاجتماع التحضيري الأخير.

وأكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إنها قامت بالتنسيق مع الجهات المعنية بمملكة البحرين، لاستكمال الترتيبات التنظيمية والموضوعية اللازمة لانعقاد هذه القمة والخروج منها بنتائج مثمرة وتوصيات بهدف تحقيق العمل العربي المشترك.

وعقدت الأمانة العامة للجامعة العربية، بالتعاون مع مملكة البحرين، عدة اجتماعات للتحضير للقمة التي تعقد في ظرف دولي استثنائي، إذ عُقدت اجتماعات تنسيقية تشاورية مكثفة بين الأمانة العامة والبحرين، شكلت من خلالها لجنة عامة للإعداد للقمة برئاسة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي.