رئيس جامعة الروح القدس في فرنسا لتعزيز أواصر التعاون بين الجامعة والجالية اللبنانية في فرنسا

زار رئيس جامعة الروح القدس – الكسليك الأب طلال هاشم العاصمة الفرنسية باريس، برفقة وفد ضم نائبة الرئيس المفوّضة للشؤون الدولية والمبادرات العالمية ريما مطر، عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية الأب وسام خوري، مدير المكتبة العامة الأب جوزف مكرزل، مدير عام مستشفى سيدة المعونات الجامعي في جبيل الياس أبو فاضل، الدكتور ميكايل القصيفي من كلية الطب والعلوم الطبية ورئيس برنامج "أجيال" جاد فياض.

وهدفت هذه الزيارة إلى تعزيز أواصر التعاون بين الجامعة والجالية اللبنانية في فرنسا، وتركزت حول حدثين رئيسين: حفل إطلاق برنامج "أجيال" وانعقاد مؤتمر، نظمتهما جامعة الروح القدس- الكسليك وجمعية أصدقاء الجامعة في فرنسا (AUSEK)، برعاية القائم بأعمال السفارة اللبنانية في فرنسا زياد طعان وحضوره.

وشدد الأب هاشم، على "أهمية العلاقات اللبنانية- الفرنسية في دعم رسالة الجامعة التعليمية"، مؤكدًا أهمية "التعليم الذي تحوّل إلى مسؤولية وحق، من أجل النهوض بالمجتمعات والمساهمة في نموها".

أمّا بالنسبة للجهة المنّظمة في فرنسا والمتمثّلة بجمعيّة أصدقاء الجامعة في فرنسا (AUSEK)، فقد ترأّس الوفد الدكتور أندريه فواز، وضم أعضاء مجلس الجمعية: نائب الرئيس إدمون عبد المسيح والمستشارة كريستيان صليبا.

وأقيم حفل تدشين برنامج "أجيال" في سفارة لبنان في باريس، في حضور شخصيات سياسية وإعلامية. وقدم المتحدثون الرئيسيون من جامعة الروح القدس – الكسليك عروضًا مفصّلة عن برنامج "أجيال" ومهمته والأهداف التي تكمن وراء اعتماده.

هذا وانعقد المؤتمر في مجلس الشيوخ الفرنسي، بعنوان:"L’USEK et la France: Des Racines Solides et un Rayonnement International"، في حضور شخصيات سياسية وديبلوماسية بارزة.

وشكّل هذا الحدث فرصة لتعزيز الروابط بين الجامعة والفعاليات الفرنسية واللبنانية في فرنسا. وجرى خلاله البحث في استراتيجيات التنسيق بين الجامعة والمؤسسات الفرنسية، بهدف تعزيز أوجه التعاون بما يصب في خدمة التعليم العالي الفرنكفوني.

وعقد الأب طلال هاشم سلسلة من الاجتماعات الجانبية، من بينها لقاء مع عميد الوكالة الجامعية للفرنكوفونية (AUF) في فرنسا البروفسور سليم خلبوس. وقد ناقشا سبل التعاون الحالية والمستقبلية بين الجامعة والوكالة الجامعية للفرنكوفونية، في حضور الدكتورة مطر والدكتور فواز.

وأكد الأب هاشم، على "هدفه المتمثل في تعزيز التراث اللبناني ونشره بين أطفال الجاليات اللبنانية في جميع أنحاء العالم".