غوتيريش: الوضع في رفح وصل إلى الهاوية ونعمل مع جميع الجهات لإدخال المساعدات إلى غزة

دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، "الهجوم على مقار الأونروا بالقدس الشرقية"، مؤكدا أن "استهداف عمال الإغاثة والمنشآت الإنسانية يجب أن يتوقف"، وداعيا قادة إسرائيل وحركة "حماس"، للتوصل إلى "صفقة لوقف إراقة الدماء وإطلاق سراح الرهائن".
ورأى أن "الوضع في رفح وصل إلى الهاوية، ونعمل مع جميع الجهات لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة"، لافتا الى ان "نحو 200 ألف فلسطيني ينزحون الآن من رفح نحو الشمال"، مؤكدا أن "عدد المدنيين الذين قتلوا في غزة غير مسبوق، ويفوق عدد قتلى الغزو الروسي لأوكرانيا خلال عامين".
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