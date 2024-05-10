ياسمين عز عن مشكلات الخطوبة وفترة ما قبل الزواج: البدايات أصول والنهايات أخلاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

علقت الإعلامية ياسمين عز على حوادث الانتقام المتكررة التي تحدث بعد فسخ الخطوبة، مؤكدة أن هذه المرحلة تعتبر مهمة للتأهيل النفسي لكلّ من الخطيبين وعائلتيهما.

وقالت "عز" خلال حلقتها من برنامج "كلام الناس" على قناة MBC مصر إنه كما يوجد بروتوكول للدخول في علاقة خطوبة، فإنه يتعين علينا أيضاً اتباع بروتوكول للخروج منها، متابعة: لابد للبدايات أن تستند للأصول والنهايات بالأخلاق.

وأضافت أنّه من الضروري الاستعداد لتقبل مسألة الرفض والتأقلم معها، وأنه ينبغي العمل على اكتشاف عيوب ومزايا الطرف الآخر أثناء فترة الخطوبة والتي قد تؤدي إلى اتخاذ قرار بإنهاء العلاقة.

وأوضّحت "عز" أنّ حدوث مشاكل ومشاحنات خلال فترة الخطوبة يعتبر أمراً وارداً وطبيعياً، وعلى الأطراف المعنية تعلم كيفية التعامل معها وحلها بطريقة متحضرة دون اللجوء إلى الانتقام.

وناشدت المجتمع بضرورة تغيير نظرتهم للخطوبة والتعامل معها كعلاقة بشرية طبيعية يحدث فيها صعود وهبوط، وتقبل فكرة احتمال الفسخ والرفض بصدر رحب ودون التعرض للانتقام.

وأكدت "عز" على أهمية دور العائلة في توعية أبنائها بهذه المسائل وتوعية جيل الشباب الجديد بضرورة التحلي بالأخلاق والاحترام اللازم في كل مراحل العلاقات البشرية، بما فيها مرحلة ما بعد فسخ الخطوبة.

وأخيرًا، أشارت "عز" إلى التأثيرات السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي على العلاقات الإنسانية، داعية إلى ضرورة العودة إلى الأصول والأخلاق في تعاملنا مع بعضنا البعض.