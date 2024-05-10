المندوب الإسرائيلي مزّق ميثاق الأمم المتحدة بعد التصويت لصالح عضوية فلسطين بالهيئة

مزّق المندوب الإسرائيلي في الأمم المتحدة جلعاد إردان ميثاق الأمم المتحدة بعد تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح اعتماد قرار ينص على أحقية فلسطين في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة"، أوصى هذا القرار مجلس الأمن بإعادة النظر بهذه المسألة إيجابيًا.
واعتماد القرار جاء بعدما صوتت لصالحه 143 دولة، وامتنعت 25 عن التصويت، ورفضت القرار 9 دول، في وقت تستمر فيه الحرب الإسرائيلية المدمّرة على قطاع غزة منذ تشرين الأول 2023، وسط كارثة إنسانية.
وفي هذا السياق، ذكر وزير الخارجية الإسرائيلي أنّ تصويت الامم المتحدة على عضوية فلسطين يكافىء "العنف"، على حدّ تعبيره.
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