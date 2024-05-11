شكرا لقرائتكم خبر عن انتخاب زينة توكل المدير التنفيذى لمؤسسة مجدى يعقوب للقلب لعضوية أول مجلس أمناء للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت زينة توكل - المدير التنفيذى لمؤسسة مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب عن فخرها بانتخابها لتكون ضمن أول مجلس أمناء للتحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى، لافتة إلى أن هذا الاختيار يمثل تتويجًا لسنوات من العمل التنموى والمشاركة الفاعلة في تحقيق الأهداف المجتمعية.

وأشادت بقرار رئيس الجمهورية بإنشاء التحالف، واصفةً إياه بأنه "الكيان الأكبر للعمل التنموي في المنطقة"، وأعربت عن تطلعها للعمل ضمن إطار التحالف خلال الفترة القادمة، بهدف تقديم المساعدة لأكبر عدد ممكن من المصريين وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها.

أكدت توكل تقديرها لجهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وأكدت أن التحالف سيسهم بشكل كبير في دعم مجال العمل التنموي. وأيدت التزامها بالمساهمة في تحقيق رؤية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والمضي قدمًا في خدمة المجتمع المصري من خلال التعاون مع كافة الأطراف المعنية لتحقيق التنمية المستدامة.

أوضحت مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب أنها ملتزمة بدعم التحالف والعمل على مساعدة مرضى القلب من الأطفال في جميع أنحاء الجمهورية، والمساهمة في الحد من قوائم الانتظار. وأشارت إلى أن إقرار القانون الذي ينظم العمل الأهلي التنموي، ومشاركة المؤسسات الخيرية ضمن التحالف، سيضمن وصول خدمات التحالف ومساعداته للفئات المستحقة بشكل فعال ومنظم. وأوضحت أن هذا القانون سيساهم في تعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات التنموية والخيرية لتحقيق الأهداف المشتركة.



مؤسسة مجدى يعقوب