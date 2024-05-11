شكرا لقرائتكم خبر عن شباب "المصريين الأحرار" بسوهاج يحتشدون تأييدا لموقف مصر من القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك حزب المصريين الأحرار بسوهاج، اليوم الجمعة ، في وقفة تضامنية بميدان الشباب المسلمين، تأييدًا للموقف المصري والقيادة السياسية في القضية الفلسطينية.

شارك من الحزب إيليا ورد، أمين تنظيم الحزب بالمحافظة وعددا من أعضاء هيئة مكتب المحافظة من الامانات المختلفة، وذلك بناءا علي تعليمات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب ، والتنسيق مع الدكتورة هبة واصل الأمين العام ، ومتابعة المهندس محمد عبد الله غريب أمين المحافظة .

وردد المشاركون هتافات مناهضة لحالة التصعيد التي يمارسها الجانب الإسرائيلي تجاه الأشقاء في غزة، وأعلنوا دعمهم للموقف المصري الدائم في دعم إرساء السلام وتحقيق حل عادل للقضية الفلسطينية.

ورفع المشاركون من الحزب والكيانات الشبابية أعلام مصر وفلسطين، تعبيرًا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني ودعمهم لنضاله العادل من أجل الحرية والاستقلال.

وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية، التي شارك فيها جميع الكيانات والأحزاب بسوهاج، في إطار التعبير عن رفض الشعب المصري للاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني، ودعمه للموقف المصري الذي يسعى إلى تحقيق حل عادل للقضية الفلسطينية.

وقفة تضامنية تأييدًا للموقف المصرى في القضية الفلسطينية