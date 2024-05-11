شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الإعلاميين يعلن دعمه وتأييده لجهود القيادة السياسية بشأن القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، دعمه وتأييده للقيادة السياسية وجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى في قراراته التي تحفظ الأمن القومى المصرى وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، مضيفا :"كل الدعم والاصطفاف خلف قيادتنا السياسية المصرية الحكيمة في موقفها الثابت من القضية الفلسطينية".

وأضاف طارق سعدة في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن القضية الفلسطينية هي قضية كل المصريين وأن مصر مستمرة في الدفاع عن حقوق أشقائها الفلسطينيين في إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، واقتراح حل الدولتين والتعايش السلمى بين الطرفين والمناصرة المستمرة للأشقاء فى غزة والرفض المستمر للتجاوزات والمجازر التي تحدث بشأن سكان قطاع غزة والجرائم اللاإنسانية للجانب الإسرائيلي.

وأشار نقيب الإعلاميين الى أن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في جرائمه في حق الإنسانية، مضيفا :"نحن كمصريين ثقتنا كاملة في القيادة السياسية المصرية التي تمتلك كثير من الحكمة والصبر والرؤى بعيدة المدى لمستقبل وحاضر المنطقة ومستقبل وحاضر الأمة العربية والشرق الأوسط".

ولفت طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، الى أن القيادة المصرية دائما ماتبرهن على حكمتها وأنها تمتلك الحلول الواقعية على أرض الواقع، مشيرا الى أن ذلك ظهر جليا في الأزمات السابقة ويظهر أيضا في الوقت الحالي وأنه لولا تعنت الجانب الإسرائيلي لتم حل الموضوع وتم الاستجابة للوقف الفوري لإطلاق النار.

وثمن طارق سعدة الدور المحورى للرئيس عبد الفتاح السيسى في امتلاكه أدوات ومهارات التفاوض والحفاظ على المصلحة العربية والفلسطينية والحفاظ على القوانين والمعاهدات المبرمة.