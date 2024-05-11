شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ"حقوق إنسان النواب": جسر الثقة بين المصريين وقيادتهم لا يستهان به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن ملايين المصريين يدركون حجم المسؤولية التى تقع على عاتق الدولة المصرية، في ظل الظروف الخارجية التى تحدث في بلدان الجوار وتلقي بظلالها على الدولة ومسيرة التقدم والتنمية التى تنفذها الحكومة على مدار السنوات الماضية في كافة النواحى الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن جسر الثقة الذى تم بنائه بين الشعب المصري والقيادة السياسية، جاء نتيجة الجهود التى تبذلها الدولة على الصعيد الدولي ومواقفها الثابتة إزاء الأزمات الكبرى، موضحا أن المصريين يدركون حجم المسؤولية التى تقع على عاتق القيادة السياسية في تلك الظروف الراهنة، ومن هنا يأتي دعم المصريين لقيادتهم في ظل الأزمات.

