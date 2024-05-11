شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: التحالف الوطنى جمع شمل أيادى الخير فى مصر تحت مظلة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، من أهم أدوات القوى الناعمة التى نجحت في جمع شمل أيادى الخير في مصر تحت مظلة واحدة تهدف لدعم الأسر المصرية الأكثر احتياجا مع تحقيق مبدأ التكافل بناء على المعايير الصحيحة.

وأضافت رحاب موسى عضو مجلس النواب فى تصريحات صحفية لها، أن التحالف الوطني نجح في أن يكون بمثابة نقطة تنظيم لعمل الخير في مصر، وضمان وصول التبرعات لكل مستحق، وفقًا لقاعدة بيانات استند عليها قادرة على التوصل لكافة الحالات الإنسانية التي تحتاج إلى دعم حقيقي.

ونوهت الى أن التحالف الوطني لعب على مدار العامين الماضيين دورًا كبيرًا فى دعم الفئات الأكثر احتياجًا فى كل قرى وريف مصر، من خلال إطلاق عدة مبادرات تستهدف بناء الإنسان وكيفية الاستثمار فيه.

