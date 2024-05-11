شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: التحالف الوطنى ساهم فى دعم جهود الدولة للنهوض بمستوى معيشة المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة مايسة عطوة، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى يعد المظلة الأكبر لكبريات المؤسسات الأهلية في مصر، مؤكدة أن المجتمع المدني يعد جزء أساسي من مكونات الدولة المصرية.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عمل على رفع الوعي للشرائح المستهدفة والأسر الأولى بالرعاية في كل ربوع مصر في كل القضايا الحياتية المهمة، مثل النمو السكاني والمشكلات الاجتماعية الطارئة وزيادة الوعي بالانتماء وأهمية المشاركة الاجتماعية بشكل عام، كما أنه دعم قيم التطوع لدى الشباب وكانت ثمار ذلك مشاركة أكثر من 300 ألف شاب شاركوا، خلال الفترات الماضية، في أنشطة التحالف.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أهمية الدور البارز للتحالف الوطني في دعم جهود الدولة نحو النهوض بمستوى معيشة المواطنين، لاسيما تقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا وتلبية مطالبهم كون الإنسان المصري يأتي على رأس أولويات الجمهورية الجديدة ومستهدفات التنمية المستدامة، مؤكدة على أن التحالف الوطني يعد شريك أساسي في عملية البناء والتنمية التي تشهدها الدولة المصرية وداعماً لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية بمختلف المحافظات.

وتابعت عضو مجلس النواب، أن التحالف لعب دورًا مهما ومؤثرًا كذراع تنموية محلية، وإغاثي لدعم جهود الدولة المصرية في تخفيف معاناة أهالي غزة من خلال القوافل التي قدمها التحالف، منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي، بهدف توصيل جميع أنواع المساعدات والمساهمة في دعم القضية الفلسطينية، مشيرة إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي أصبح أحد القوى الناعمة التي تمتلكها الدولة المصرية بالخارج.