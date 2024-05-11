شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الحرية المصري: إسرائيل تنتهج حرب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد حزب الحرية المصري، دعمه للرئيس عبد الفتاح السيسي في قراراته التي يتخذها للحفاظ على الأمن القومي وحماية حقوق الشعب الفلسطيني ودعم القضية حتى لا يتم تصفيتها وقتلها إلى الأبد وسط اعتداءات غاشمة من الجيش الإسرائيلي على المدنيين والأطفال والنساء، وفي صمت رهيب من المجتمع الدولي تجاه مسئولياته.

وقال النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري ، إن الرئيس السيسي لم يدخر جهدا منذ اندلاع الأزمة ومن قبلها، مضيفا أن الدولة المصرية سعت بكامل قوتها للحوار ووضع اتفاق ينهي الحرب ويوقف إطلاق النار ويحمي المدنيين والأراضي الفلسطينية من هذا الدمار، في الوقت التي صمت فيه العالم بأكمله تحدث الرئيس عن كارثة إنسانية منوها عن اتساع رقعة الصراع وهذا ما حدث بالفعل.

وقال مهنى، إنه لابد أن يعلم العالم أجمع أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يقف خلفه شعب مصر بأكمله وجميع أطيافه من أجل مصر والأمة العربية وهذا عهدنا الدائم معه.

ولفت الى أن إسرائيل تتحايل من أجل قتل آمال الشعب الفلسطيني قبل قتل الشعب الفلسطيني، فهي تنتهج حرب إبادة جماعية تنهي بها الصراع وتستولى به على الأرض، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي يعي لهذه المخططات منذ البداية ولذلك حذر مرارا وتكرارا من التهجير القسري للشعب الفلسطيني إلى مصر وقال إنه خط احمر، ولهذا نثق بالرئيس وحكمته في إدارة الأزمة والوصول إلى حل نهائي ينهي الصراع بالمنطقة.