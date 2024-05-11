شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين: ندعم خطوات الرئيس السيسى فى الحفاظ على حقوق الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب عن دعمه وتأييده لموقف الدولة المصرية والاصطفاف مع القيادة السياسية فى كافة الإجراءات والتدابير التى تراها فى صالح الحفاظ على مقدرات الوطن واستقراره، وكافة جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى والقيادة السياسية بشأن القضية الفلسطينية.

وقال نقيب المحامين في تصريحات لـ ”الخليج 365”، إن جموع المصريين وراء القيادة السياسية فيما ترونه وفيما تتخذه من خطوات وإجراءات للتصدى للعدوان الغاشم على الأشقاء في قطاع غزة، مشيرا الى الجهود الدبلوماسية المكثفة للدولة المصرية منذ بداية العدوان الغاشم على قطاع غزة.

وأكد عبد الحليم علام أن مصر ستظل الحارس الأكبر والأول لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة والسند في دعم ومؤزارة الأشقاء، موضحا أن مصر تعتبر القضية الفلسطينية من ركائز أمنها القومي، وأن سياسة مصر الخارجية ثابتة راسخة .

وأشار عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب الى أن موقف مصر من عدوان الاحتلال الصهيوني الغاشم على قطاع غزة هو موقف تاريخي أبدى، مؤكدا أن مصر تحركت منذ اللحظة الأولى على جميع المستويات من أجل دعم ومساندة الشعب الفلسطيني، من خلال تقديم مساعدات إنسانية عاجلة عبر معبر رفح أو الإنزال الجوي، أو عبر الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانه الغاشم والتوصل لهدنة لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات.

