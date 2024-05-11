السياحة عن قطع الكهرباء عن المعابد الأثرية ضمن خطة تخفيف الأحمال: منتهى السخافة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

علق وليد البطوطي، مستشار وزير السياحة السابق، على قطع الكهرباء عن المعابد الأثرية، ضمن خطة تخفيف الأحمال.

خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، على قناة mbc مصر، الجمعة، قال البطوطي إن الكهرباء تقطع بالفعل داخل المعابد الأثرية.

وأضاف: "المعابد بتبقى كحل من جوه، الموضوع بيتحول إلى حالة من الرعب، بنضطر نقول للجميع كله يقف مكانه، السايح الكبير في السن ده لو اتكعبل هتبقى كارثة".

وتابع: "بنعتمد على كشافات الموبايلات اللي معانا ومع السياح، والزيارة بتبوظ، والسياح بتمشي من المعبد قبل ميعادها".

وفي رده على سؤال "أديب" بشأن ما يقولونه للسياح حال انقطاع الكهرباء في المعابد، رد البطوطي قائلًا: "أنا وزملائي من المرشدين السياحيين بنحاول لا نكذب ولا نتجمل، لكن الموضوع بيبقى في منتهى السخافة لما يتكرر في رحلة السائح".

وطالب مستشار وزير السياحة السابق، باستثناء المزارات السياحية، والتي تدر دخلاً للدولة من خطة تخفيف أحمال الكهرباء.