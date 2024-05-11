عمرو أديب: تمسك الدولة بإدارة الهيئات الاقتصادية سيزيد من الأعباء المالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد الإعلامي عمرو أديب، إن مصر انتقلت من مرحلة الأزمة الاقتصادية الطاحنة إلى مرحلة الأزمة الاقتصادية، مشيرًا إلى ضرورة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية التي تحقق خسائر متراكمة.

خلال برنامجه "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، شدد أديب على أن تمسك الدولة بإدارة الهيئات الاقتصادية سيزيد من الأعباء المالية خاصة في ظل ما تحققه من خسائر، وقال، إن هناك الكثير من الهيئات الاقتصادية تتعرض لخسائر كبيرة، معقبا: "فيه هيئات بتخسر لازم تتباع".

وضرب مثالا على ذلك "ستاد القاهرة" الذي يتعرض لخسائر كبيرة، متسائلا باستنكار: "أي خطر على الأمن القومي إذا تم بيع ستاد القاهرة".

وأشار، إلى أن هناك نماذج كثيرة لهيئات تتمسك بالدولة رغم أنها تتعرض لخسائر كبيرة، مشيرًا إلى أن النتيجة الحتمية هي الوصول لمرحلة البيع، لكن التأخير يعمق من الخسائر.

ولفت، إلى أن هناك الكثيرين في هذه الهيئات التي تُسجل خسائر كبيرة، لكنهم يحصلون على أرباح، منوهًا بأن الدولة يجب أن تركز على قطاعات مثل التعليم والصحة والضمان الاجتماعي.