شكرا لقرائتكم خبر عن المستقلين الجدد: صلابة الموقف المصرى مشهود به من كل الأطراف الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد، أن مصر تسابق الزمن في محاولة الوصول إلى اتفاق هدنة مستدام ووقف الحرب علي غزة.

وشدد رئيس الحزب في تصريح لـ"الخليج 365"، أن ثبات وصلابة الموقف المصري والتصدي لكل محاولات تصفية القضية أمر يشهد به كل طوائف الشعب الفلسطيني كان ومازال حجر الزاوية للحفاظ على القضية الفلسطينية والذي يأتي في ظل توحد شعبي وحزبي وبرلماني خلف القيادة السياسية في مواقفها لإدارة الأزمة.

وأكد أن الدولة المصرية من خلال بنود الاتفاق المقترح الذي وافقت عليه حماس تبذل قصارى جهدها مع كافة الأطراف لتقريب وجهات النظر كخطوة هامة لوقف إطلاق النار بصفة مستدامة.

وأضاف "عناني" أن مصر تدرك خطوره مايحدث وما تقوم به اسرائيل من الاستيلاء علي معبر رفح وغلق كل منافذ المساعدات لأهل غزه ووقف كل المساعدات الطبيه للمصابين وهو الأمر الذي سيؤدي إلى كارثه انسانيه لأهل قطاع غزه وهو ماتدركه مصر خطورته وتحاول الضغط بكل الأوراق لوقف هذا التصعيد.

وأشار رئيس حزب المستقلين الجدد إلى أن مصر تحاول أن توحد الفكر والرؤي مع دول الجوار ومع الدول الكبري مثل الولايات المتحده وألمانيا لممارسه ضغوطها علي اسرائيل، مشيرا إلى أن ما قامت به الولايات المتحده بوقف بعض انواع الاسلحه لاسرائيل أمر غير كاف أمام الجرائم والمجازر التي ترتكبها اسرائيل في غزه.