جامعة أريزونا الأميركية: وضع رئيس شرطة الجامعة في إجازة إجبارية بسبب شكاوى تتعلق بدوره في تفريق المظاهرات

أعلنت جامعة أريزونا الأميركية، عن "وضع رئيس شرطة الجامعة في إجازة إجبارية بسبب شكاوى تتعلق بدوره في تفريق المظاهرات".

من جهة أخرى، أفادت شبكة "سي إن إن" الأميركية بأن "جامعة أريزونا طردت الأستاذ الجامعي جوناثان يودلمان بعد أن ظهر في مقطع فيديو وهو يعتدي لفظيا على امرأة محجبة"، مشددةً على أنه "لم يعد مسموحا ليودلمان بالبقاء في الحرم الجامعي، ولن يقوم بالتدريس هنا مرة أخرى أبدا".

وكانت جامعة ولاية أريزونا قد صرحت في وقت سابق بأنها منحت يودلمان إجازة مفتوحة، وسط استمرار التحقيق في الواقعة، وذلك فور انتشار مقطع الفيديو الذي يظهر فيه وهو يعتدي لفظيا على الامرأة.

ومنذ نيسان الماضي تشهد جامعات أميركية وكندية وأوروبية احتجاجات ترفض الحرب الإسرائيلية على غزة، وتطالب إدارة الجامعات بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية.