شكرا لقرائتكم خبر عن ما شروط الانضمام للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى؟.. القانون يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في المادة (5) شروط وآليات الانضمام للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والتي نصت على أنه يجوز أن ينضم إلى التحالف أي من مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية وغيرها من الكيانات العاملة في مجال العمل الأهلي الخاضعة لأحكام قانون تنظيم العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149لسنة 2019، كما يجوز أن يضم التحالف الأشخاص الاعتبارية العامة أو أي من الوحدات التابعة لها، والتي يصدر بتحديدها قرار رئيس الجمهورية ويكون من بين أغراضها المساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع.

وبدأ التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي نشاطه في مارس 2022 وقدم خدمات كثيرة للفئات الأولى بالرعاية؛ واستفاد منه أكثر من 20 مليون مواطن؛ حيث استطاع تحقيق خدمات عديدة للفئات الأولى بالرعاية والتي بلغت أكثر من 25 مليون مستفيد بمساعدات غذائية بكافة أنواعها، و5 ملايين مستفيد من الخدمات الصحية بجانب إتاحة 40 ألف فرصة عمل لذوي الإعاقة، ودعم طلاب الجامعة غير القادرين وكذلك سداد ديون الغارمات وإطلاق مبادرة ازرع والتي استهدفت 100 ألف من صغار المزارعين لزراعة 150 ألف فدان، وإعادة بناء عدد من مساكن غير القادرين، كل هذا بتكلفة تخطت الـ 12 مليار جنيه، هذا إلى جانب المجهودات الإغاثية في مصر وخارجها لدعم الأشقاء في فلسطين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ومن قبلها دعم الأشقاء السودانيين جراء الحرب الأهلية الدائرة في السودان.