اخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابين شرق جنين اليوم السبت

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة -  

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، شابين من قرية جلبون شرق جنين.

وحسب وكالة وفا الفلسطينية، فإن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين محمد رائد محمود أبو الرب، واياد جهاد توفيق أبو الرب، بعد دهم منزليهما، وتفتيشهما.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت، بلدة عصيرة الشمالية، وقرية قوصين، في محافظة نابلس.

وافادت مصادر محلية باقتحام قوات الاحتلال عصيرة الشمالية بعدة آليات، حيث جابت شوارع البلدة، وتجولت في عدة أحياء فيها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية قوصين شرق نابلس، وداهم جنود الاحتلال عدة منازل بالقرية، فيما تحولت آليات الاحتلال العسكرية في عدة أحياء بالقرية، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الإنارة في محيط بلدة عقربا شرق نابلس

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا