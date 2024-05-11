أشار رئيس المجلس النّيابي نبيه بري، إلى أنّه لا يرى وجود ما يمنع من المسارعة إلى انتخاب رئيس للجمهوريّة، وفي مقدور اللّبنانيّين أن يتوافقوا على هذا الأمر، مؤكّدًا أنّ "لا مفرّ في نهاية المطاف من الجلوس على طاولة الحوار أو النّقاش أو التّشاور، أو تحت أيّ عنوان يلتقي تحته اللّبنانيّون للانتهاء من هذا الأمر".
وشدّد، في تصريح لصحيفة "الجمهوريّة"، على أنّ "بالحوار العقلاني والموضوعي وصدق النّوايا، يمكننا أن ننجز الانتخابات الرئاسية في أقلّ من عشرة أيّام".
كانت هذه تفاصيل خبر بري: بالحوار العقلاني وصدق النوايا يمكننا أن ننجز الانتخابات الرئاسية في أقل من 10 أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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