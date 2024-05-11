القبض في جبيل على عصابة لتهريب السوريين إلى لبنان عبر الحدود

قبض حرّاس اللّيل في بلدية جبيل، فجر اليوم، على عصابة سوريّة لتهريب السّوريّين إلى لبنان عبر الحدود.
وفي التّفاصيل، أنّ مهرّبًا سوريًّا أوصل امرأتين وطفلين سوريّين إلى الحدود اللّبنانيّة- السّورية في منطقة العريضة، وختم أوراقهم وأخرجهم من سوريا، وأنزلهم بعد الحاجز وسلّمهم إلى سائق لبناني، وبعد ذلك ختم السّائق الأوّل أوراقه الثّبوتيّة على الحدود اللّبنانيّة وعاد وتسلّم ركّابه من السّائق اللّبناني.
وعُلم أنّ السيدتين والطفلين لديهم أقارب يعملون في أحد المحال التّجاريّة في مدينة جبيل، والتّحقيقات جارية من قبل الأجهزة الأمنيّة المختصّة.
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