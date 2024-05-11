"تايمز أوف إسرائيل": السنوار موجود في خانيونس وليس في رفح

أكد مسؤولان إسرائيليان لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن "أحدث المعلومات ترجح وجود يحيى السنوار بأنفاق في محيط خان يونس، وليس في رفح التي يتحرك فيها الجيش الإسرائيلي حاليا".

وبحسب الصحيفة، لفت المسؤولان إلى أن "السنوار يواصل الهروب من القوات الإسرائيلية في غزة، حيث أن إسرائيل جعلت من القضاء على السنوار عنصرا أساسيا في هدفها الذي أعلنت عنه والمتمثل في تدمير حماس".

وكانت قد تحدثت جريدة "القدس"، الشهر الماضي، عن أنباء التقاء رئيس الجناح العسكري لحركة "حمـاس" يحيى السنوار بقيادات ميدانية خارج الإنفاق لمتابعة سير العمليات العسكرية والإشراف على توزيع المساعدات لسكان قطاع غزة.

يذكر أن يحيى السنوار هو رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة، من مواليد عام 1962، اعتقلته إسرائيل عدة مرات وحكمت عليه بأربع مؤبدات قبل أن يفرج عنه بصفقة تبادل أسرى عام 2011، وعاد إلى نشاطه في قيادة كتائب عز الدين القسام (الجناح العسكري لحماس)، ثم انتخب رئيسا للحركة في القطاع عام 2017 ومرة أخرى عام 2021.