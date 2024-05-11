صحيفة إسرائيلية: يحيي السنوار ليس في رفح وهذا هو مكانه المحتمل

الشارقة - اميمة ياسر -

قال مسؤولان إسرائيليان إن أحدث المعلومات ترجح وجود يحيى السنوار قائد حركة المقاومة االفلسطينية "حماس" في غزة، بأنفاق في محيط خان يونس، وليس في رفح التي يتحرك فيها الجيش الإسرائيلي حاليا.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن المسئولين قولهما إن زعيم "حماس" والعقل المدبر لهجمات 7 أكتوبر يواصل الهروب من القوات الإسرائيلية في غزة، وفقا لما نقله موقع قناة "روسيا اليوم".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد رفع العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح، إلى قمة أجندته العامة، مع الاعتقاد بأن استهداف قيادة حماس لا يزال يشكل هدفا رئيسيا للحرب الإسرائيلية أيضا.

وأفادت الصحيفة الإسرائيلية بأن إسرائيل جعلت من "القضاء على السنوار" عنصرا أساسيا في هدفها الذي أعلنت عنه والمتمثل في تدمير "حماس".

يشار إلى أن منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي أكد قبل يومين أن الإدارة الأمريكية تساعد إسرائيل على تعقب رئيس حماس في غزة يحيى السنوار وقادة آخرين في الحركة.