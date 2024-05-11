بمشاركة ثلاثية.. عملية إسقاط جديدة لأطنان من المساعدات الإنسانية فوق غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

كثفت القوات الجوية المصرية، طلعاتها اليومية بالتعاون مع نظيراتها من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي لعشرات الأطنان من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة العاجلة على شمال قطاع غزة.

يأتي ذلك استمرارًا للجهود المضنية التي تبذلها الدولة المصرية الداعمة للشعب الفلسطيني الشقيق، والتعاون مع الأطراف والقوى الدولية لنزع فتيل الأزمة الراهنة والوصول إلى هدنة شاملة داخل قطاع غزة لإنهاء المأساة الإنسانية شديدة الصعوبة التي يواجهها المواطنون بقطاع غزة.

كما يأتي ذلك بالتزامن مع تنفيذ عدد من الطلعات الجوية بالتعاون مع الدول الصديقة والشقيقة المشاركة بالتحالف الدولي بالمملكة الأردنية الهاشمية واستمرار أعمال الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية على المناطق المتضررة شمال القطاع.

وأوضحت القوات المسلحة المصري، أن ذلك يأتي ذلك ارتباطًا بالجهود والمساعي المصرية على كل الأصعدة لإطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته تجاه إنفاذ المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة بصورة كافية ومستدامة والعمل على وقف الحرب ومنع اتساع دائرة الصراع في المنطقة.