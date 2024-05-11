"النشرة": الأمن العام ختم فرنَين ومحلًا لبيع الخضار في صور بالشمع الأحمر وأوقف 4 سوريين

ذكر مراسل "​الخليج 365​" في النبطية، أن "دوريّات من شعبة معلومات الجنوب في الأمن العام- الأمن القومي وشعبة الاستقصاء والتّحقيق في مركز أمن عام ​قانا​ ب​قضاء صور​، نفّذت بناءً لتوجيهات وتعليمات المدير العام للأمن العام بالإنابة اللّواء الياس البيسري، حملةً في قرى وبلدات مركز أمن عام قانا الإقليمي، لقمع المخالفات ومراقبة العمالة السّورية".

وأشارت إلى أنّ "الحملة أسفرت، وبناءً لإشارة المحامي العام الاستئنافي الجنوب القاضية ديالا ونسة، عن إقفال فرن في بلدة حانويه في صور، فرن آخر في قانا، ومحلّ لبيع الخضار والفاكهة في بلدة صديقين، يديرها عمّال سوريّون"، لافتًا إلى أنّه "تمّ ختم الفرنَين والمحل بالشّمع الأحمر، وتوقيف 4 سوريّين لمخالفتهم نظام الإقامة والعمل ودخولهم البلاد خلسة".