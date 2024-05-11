"القسام" نشرت مقطعا مصورا لأسير إسرائيلي في غزة: "الوقت ينفذ وحكومتكم تكذب"

نشرت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، مقطعا مصورا لأحد الأسرى الإسرائيليين المحجزين لديها يدعى نداف بوبلابيل وهو على قيد الحياة.

وارفقت "القسام" المقطع المصور بنص باللغتين العربية والعبرية تحت عنوان "الوقت ينفذ وحكومتكم تكذب".

يذكر أن يوم أمس أعلنت كتائب "القسام"، في بلاغ، "أننا أنقذنا قبل أيّام في اللحظات الأخيرة أحد أسرى العدو إثر محاولته الانتحار في مكان أسره".

ولفتت إلى أنّ "نحمّل العدو ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو شخصيًا المسؤولية الكاملة عن تدهور الصحة البدنية والنفسية لبعض أسرى العدو".

يأتي ذلك في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول واصرار نتانياهو على مواصلتها وتنفيذ عملية عسكرية في رفح، ما يُعرقل الوصول إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق نار في غزة وصفقة تبادل أسرى، وسط اتهامات من مسؤولين إسرائيليين له بذلك.