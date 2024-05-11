الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا في القطاع إلى 34971 والاصابات إلى 78641

أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن "ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 34971، غالبيتهم من الأطفال، والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول الماضي".

كذلك أعلنت الوزارة، أن "حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 78641 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأشارت إلى أن "قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 28 مواطنا، وإصابة 69 آخرين، اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية".