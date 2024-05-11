ارتفاع عدد قتلى الفيضانات في البرازيل

ابوظبي - سيف اليزيد - وصل عدد القتلى جراء الفيضانات غير مسبوقة في البرازيل إلى 126 حتى أمس، ارتفاعاً من 113 كانت مسجلة في وقت سابق من اليوم نفسه، بحسب السلطات في ولاية ريو جراندي دو سول في أقصى جنوب البرازيل.

وقال الدفاع المدني، إن عواصف وفيضانات اجتاحت الولاية التي يقطنها نحو 10.9 مليون نسمة أدت أيضاً إلى نزوح نحو 340 ألفاً، بينما لا يزال 141 شخصاً في عداد المفقودين.

وتسببت الأمطار الغزيرة في وصول المياه في عدة أنهار وبحيرات في المنطقة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، بينما أغلقت الفيضانات الشوارع، وعطلت الخدمات اللوجستية، ما أدى إلى نقص السلع الأساسية في بعض المناطق.

وقال الدفاع المدني في أحدث بيان، والذي صدر مساء أمس، إن ما يقرب من مليوني شخص تضرروا حتى الآن.