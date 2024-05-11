ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات بجنوب البرازيل إلى 126 قتيلا

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت وكالة الدفاع المدني البرازيلية بارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة الناجمة عن الهطول الغزير للأمطار في ولاية "ريو جراندي دو سول" بجنوب البلاد إلى 126 قتيلا فيما لايزال العشرات في عداد المفقودين.

وذكرت قناة (سي إن إن) الأمريكية اليوم /السبت/ أن ما يقرب من مليوني شخص تضرروا جراء الفيضانات .. مشيرة إلى أن الأوضاع قد تزداد سوءا مع توقع خبراء الأرصاد هطول المزيد من الأمطار وهبوب رياح قوية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وكان وزير الرياضة البرازيلي أندريه فوفوكا قد طالب الاتحاد البرازيلي لكرة القدم بتعليق جميع المنافسات الكروية الوطنية بشكل مؤقت بسبب الفيضانات المدمرة في جنوب البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة البرازيلية أعلنت أمس عزمها تخصيص 10 مليارات دولار من أجل المساعدة في جهود الإنقاذ وإعادة الإعمار في ولاية "ريو جراندي دو سول" المتضررة جراء الفيضانات.

منظمة التحرير الفلسطينية: تصويت الجمعية العامة انتصار للحق الفلسطيني الذي طال انتظاره

رحب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ ، اليوم السبت ، بتصويت أغلبية أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح القرار الذي قدمته المجموعة العربية لدعم أحقية دولة فلسطين في العضوية الكاملة بالمنظمة الدولية، واعتبره "انتصار الإرادة الدولية للحق الفلسطيني الذي طال انتظاره".

وثمن الشيخ تصويت أكثر من 143 دولة أعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح القرار الخاص بمنح عضوية كاملة لدولة فلسطين كأحقية تاريخية ووطنية للشعب الفلسطيني، بإقامة دولته الفلسطينية، وعاصمتها القدس، وفقا لقرارات الشرعية الدولية.

واعتبر الشيخ هذا التصويت "انتصارًا لتضحيات وعذابات الشعب الفلسطيني لأكثر من 76 عامًا من التنكر التاريخي والوجودي للفلسطينيين من القوى الاستعمارية الظالمة، وهو حق فلسطيني لتعزيز مكانة دولة فلسطين في المنظومة الأممية أسوة ببقية دول العالم".

وتوجه الشيخ بالشكر للدول التي صوتت لصالح أحقية دولة فلسطين بالعضوية الكاملة، مؤكدا أن الحق الفلسطيني، وإن طال لابُد أن يرى النور بفضل كل أحرار وأصدقاء الشعب الفلسطيني بالعالم.