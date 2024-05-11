الأرصاد الجوية: الطقس غدًا غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة وتساقُط أمطار متفرقة

ذكرت دائرة التّقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​، أنّ "أجواء سديميّة مع طقس متقلّب تسيطر على ​لبنان​ والحوض الشّرقي للمتوسّط، بسبب منخفض جوّي متمركز جنوب غرب تركيا مصحوب بكتل هوائيّة باردة نسبيًّا، يؤدّي إلى انخفاض ملحوظ ب​درجات الحرارة​ الّتي تعود إلى معدّلاتها الموسميّة، مع ​أمطار​ خفيفة متفرّقة وموحلة تشتدّ بدءًا من صباح الأحد، مع احتمال تساقط حبّات البرَد وحدوث برق ورعد. ويستمرّ تأثيره حتّى صباح الثّلثاء، حيث يستقرّ ​الطقس​ تدريجيًّا، مع عودة درجات الحرارة للارتفاع"، مشيرةً إلى أنّ "معدّل درجات الحرارة لشهر أيّار يتراوح بين 18 و27 درجة مئويّة في بيروت، بين 17 و26 درجة في طرابلس، وبين 13 و27 درجة مئويّة في زحلة".

وأوضحت في نشرتها الصّباحيّة، أنّ "الطقس المتوقّع في لبنان اليوم السّبت غائم جزئيًّا إلى غائم، مع غبار في الاجواء وضباب على المرتفعات، وتنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ حيث تعود إلى معدّلاتها الموسميّة، مع رياح ناشطة. كما تتساقط أمطار خفيفة متفرّقة وموحلة، مع احتمال نشوء خلايا ركاميّة منفردة خاصّةً في المناطق الدّاخليّة والجبليّة".

ولفتت دائرة التّقديرات، إلى أنّ "الطّقس المتوقّع غدًا الأحد غائم إجمالًا، مع ضباب على المرتفعات، وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة لتصبح دون معدّلاتها الموسميّة، كما تبقى الرّياح ناشطة. وتتساقط أمطار متفرّقة وغزيرة أحيانًا، مع احتمال تساقُط حبّات البرَد وحدوث عواصف رعديّة".

وبيّنت أنّ "الطقس المتوقّع الإثنين غائم إجمالًا، مع ضباب على المرتفعات، وانخفاض إضافي وبسيط بدرجات الحرارة خاصّةً على الجبال وفي الدّاخل، كما تتساقط أمطار متفرّقة غزيرة أحيانًا مترافقة ببرق ورعد، واحتمال تساقُط حبّات البرَد. كما تتساقط بعض الثلوج الخفيفة ابتداءً من ارتفاع 2500 متر فجر الإثنين، وتبقى الرياح ناشطة فتصل في المناطق الشّماليّة لحدود الـ60 كم/س".

كما أفادت بأنّ "الطّقس المتوقّع يوم الثّلثاء غائم جزئيًّا، مع ضباب على المرتفعات، ودون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة على السّاحل بينما ترتفع في الدّاخل وعلى الجبال، مع احتمال تساقط أمطار خفيفة صباحًا في المناطق الشّماليّة".

وأضافت الدّائرة أنّ "الرّياح السّطحيّة جنوبيّة غربيّة، سرعتها بين 10 و35 كم/س، الانقشاع متوسّط ويسوء على المرتفعات بسبب الضّباب والغبار، الرّطوبة النّسبيّة على السّاحل بين 60 و90%، حال البحر مائج؛ وحرارة سطح المياه 22 درجة مئويّة".