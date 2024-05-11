قوى الأمن: نوقيف اثنين من المتورطين في عملية سلب بقوة السلاح في منطقة الكويخات- عكار

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، عن توقيف اثنين من المتورطين في عملية سلب بقوة السلاح في منطقة الكويخات- عكار.

في التفاصيل، أوضحت المديرية في بلاغ أنّ "في فجر تاريخ 29-4-2024 وفي بلدة الكويخات – عكّار، أقدم أربعة أشخاص مجهولين ملثّمين، على اعتراض سيّارة "بيك أب - تاكوما" يقودها المواطن ط. ح. (38 سنة) وسلبوه بقوّة السّلاح، سيّارته ومبلغ /200/ مليون ل. ل. و/800/ دولار أميركي ومسدّسًا حربيًّا وهاتفه الخلوي، ومن ثم قاموا بتكبيله ورميه على حافّة الطّريق ولاذوا بالفرار إلى جهةٍ مجهولة. بعد حوالى السّاعة، تم العثور على الـ"بيك أب" في بلدة تل عبّاس – حلبا، وإلى جانبه الهاتف الخلوي العائد للضّحيّة".

وعلى الفور، باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد أفراد عصابة السّلب وتوقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت الشّعبة من تحديد هويّاتهم، ومن بينهم: ق. ح. (من مواليد عام ۱۹۹۹، لبناني)، ش. ز. (من مواليد عام ٢٠٠٥، سورية)، وفق بلاغ المديرية.

وبتاريخ 1-5-2024، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيف المذكورَين في بلدة كوشا. وبتفتيشهما، ضبطت بحوزة الأوّل مسدّساً حربيًّا (تم سلبه من ط. ح.).

وبالتّحقيق معهما، اعترف الأوّل أنّه أقدم برفقة ثلاثة آخرين على سلب المدعو (ط. ح.) بقوّة السّلاح في الكويخات، بعد أن استدرجته (ش. ز.)، التي اعترفت أيضاً بما نُسب إليها.

هذا، وأجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا والمضبوط المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمرّ لتوقيف باقي المتورّطين.