"سي إن إن": اعتقال 50 أستاذًا وأكثر من 2400 طالب بالاحتجاجات الجامعية المؤيدة لفلسطين بأميركا

كشفت شبكة "سي إن إن" (CNN)، نقلًا عن سجلات الشرطة والمحاكم في الولايات المتحدة الأميركية، أنّه تم "اعتقال 50 أستاذًا جامعيًا باحتجاجات طلابية مناصرة لفلسطين في أميركا منذ 18 نيسان"، وذلك على خلفية استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 تشرين الأول 2023.

وأفادت الشبكة أيضًا عن اعتقال أكثر من 2400 طالب وسط احتجاجات في أكثر من 50 جامعة أميركية.

واجتاح الحراك الطلابي جامعات أميركا وتمدد لاحقًا إلى دول في أوروبا وآسيا، وسط مشاركات حاشدة من الطلاب.

وأوقعت الحرب الإسرائيلية على غزة منذ بدايتها حتى الآن أكثر من 125 ألف ضحية ما بين قتيل وجريح، منهم ما لا يقل عن 45 ألفًا بين قتيل ومفقود، وأكثر من 70% منهم نساء وأطفال.