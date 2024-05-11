جيش الاحتلال يوزع منشورات على سكان منطقة جباليا لإخلاءها

ياسر رشاد - القاهرة - طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي، أهالى وسكان منطقة جباليا والأحياء في محيطها، بالاخلاء والتوجه بشكل مؤقت إلى المآوي غرب مدينة غزة، وهذه الخطوة لابعاد السكان عن منطقة القتال بناء على القانون الدولي.

ووزع الاحتلال منشورات للإخلاء قائلا: في ضوء مؤشرات على محاولات حماس إعمار قدراتها وبنيتها وتواجد عناصر في المنطقة دعا جيش الدفاع السكان الفلسطينيين بالإخلاء لمتابعة لأنشطة جيش الدفاع في منطقة شرق رفح، وبناء على موافقة المستوى السياسي ونظرًا لنشاطات وعمليات إطلاق قذائف نفذتها حماس من المنطقة دعا جيش الدفاع السكان في مناطق إضافية من أحياء رفح الشرقية إلى الاخلاء والتوجه بشكل مؤقت إلى المنطقة الإنسانية في المواصي.

وأضاف متحدث جيش الاحتلال أفيخاي ادرعي في بيان له: لقد انتقل حتى الآن نحو 300 ألف من سكان غزة نحو المنطقة الإنسانية الموسعة في المواصي.

وأوضح، وجه جيش الدفاع هذه النداءات من خلال المناشير الورقية والرسائل النصية والمكالمات الهاتفية والمواد الإعلامية باللغة العربية.