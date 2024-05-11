باكستان تعرب عن مواساتها لأفغانستان في ضحايا الفيضانات

محمد اسماعيل - القاهرة - إسلام - (د ب أ)

أعربت باكستان اليوم السبت عن أسفها إزاء فقدان أرواح وممتلكات جراء هطول أمطار غزيرة وحدوث فيضانات مفاجئة في أفغانستان، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس أوف باكستان".

وأعربت باكستان حكومة وشعبا، في بيان أصدرته وزارة الخارجية الباكستانية ، عن تعازيها الحارة إزاء الوفيات المأساوية والدمار المنتشر في الممتلكات الناجم عن الأمطار الغزيرة والفيضانات المفاجئة في عدة ولايات أفغانية.

وأضاف البيان: "نتوجه بمشاعرنا ودعواتنا إلى أسر الضحايا والمصابين والمجتمعات المتأثرة بهذه الكارثة الطبيعية، وندعو من أجل سرعة العثور على المفقودين".

وأشارت الوزارة إلى أن باكستان تتضامن مع شعب أفغانستان في هذا الوقت الصعب.

وكانت وزارة الداخلية الأفغانية قد أكدت في وقت سابق من اليوم السبت أن 153 شخصا على الأقل لقوا حتفهم، بسبب فيضانات عارمة مدمرة، اجتاحت الأقاليم الشمالية من أفغانستان.

وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد المتين قاني لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن 131 شخصا لقوا حتفهم في إقليم باغلان، الأكثر تضررا، ولقى 12 شخصا حتفهم في إقليم "تخار" واثنان في باداخشان، وأصيب 100 شخص على الأقل.

كان مسؤولون قد ذكروا اليوم السبت أن ثلاثة أقاليم أفغانية على الأقل تعرضت لفيضانات مدمرة.