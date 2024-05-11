سكان شمال إسرائيل في مظاهرة: حكومة نتنياهو تخلت عنا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن مئات من سكان شمال إسرائيل يتظاهرون بالجليل الأعلى ويرفعون شعارات تتهم الحكومة بالتخلي عنهم، مع استمرار القصف المتبادل على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن مصادر مطلعة قولها، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يعتقد أن الوقت حان للضغط على رئيس وزراء حكومة الالحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومة الحرب الإسرائيلية بقوة أكبر.

وأضافت الصحيفة -نقلا عن المصادر- أن واشنطن توقعت بدء إسرائيل المرحلة الثالثة من الحرب في يناير الماضي وسحب القوات من قطاع غزة.