الحوثي: الوحشية الأميركية في غزة لا يُمكن أن توفّر الحماية لأي جهة

أشار زعيم حركة "أنصار الله" في اليمن عبدالملك بدرالدين الحوثي، إلى أنّ "مؤامرات الأعداء وطغيانهم ضد أبناء أمّتنا واضح كما يجري اليوم في قطاع غزة"، مشيرًا إلى أنّ "الوحشية الأميركية في غزة دون أي اعتبار للحياة الإنسانية لا يمكن أن توفر الحماية لأي جهة".

ولفت إلى أنّ "مساعي البعض لعقد اتفاقيات حماية مع الأميركي لن تنفع، بل ستفتح الباب للابتزاز الدائم، فالأميركي لن يحمي أحدًا، بل سينهب ثرواتهم ويعمل على مسخ شعوبهم وتمييع شبابهم ليصلوا إلى الحضيض، كما سيتجه الأميركي إلى السيطرة بسهولة على البلدان التي هيأت له الظروف لنهب ثرواتها ومسخ شعوبها".

وقال الحوثي: "على المسلمين أن يدركوا بأن العدو الإسرائيلي عدو لهم، ولو صادقوه فهو لن يغيّر شيئا في ثقافته أو سياساته"، مشيرًا إلى أنّ "من يرتبط بالأميركي والإسرائيلي هم أعداء لنا بكل ما تعنيه الكلمة، فخططهم، واستراتيجياتهم، ومؤامراتهم تجاهنا هي من منطلق عدائي".