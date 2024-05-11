"حماس": إعلان إسرائيل بدء عملية في جباليا مع العمليات برفح وحي الزيتون تأكيد على إصرارها المضي بحرب الإبادة

ذكرت حركة "حماس"، أنّ إعلان إسرائيل بدء عملية في جباليا مع العمليات برفح وحي الزيتون، تأكيد على "إصرارها المضي بحرب الإبادة" في قطاع غزة.
ولفتت، في بيان، إلى "أننا نحمل الإدارة الأميركية والرئيس الأميركي جو بايدن المسؤولية كاملة عن تصاعد هذه الجرائم بحق المدنيين"، مطالبة "المجتمع الدولي والأمم المتحدة بمغادرة مربع المواقف الخجولة والضغط لوقف العدوان".
وفي وقت تهاجم فيه إسرائيل رفح رغم التحذيرات الدولية، أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من اليوم، عن بدء العمل في جباليا مجددًا، مع إصداره أوامر إخلاء من المنطقة.
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