"نيويورك تايمز": بلينكن يعتقد أن الوقت حان للضغط على نتانياهو بقوّة أكبر

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصادر مطلعة، قوله إنّ وزير الخارجية الأميركي جو بلينكن يعتقد أنّ "الوقت حان للضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وحكومته الحربية بقوة أكبر"، وذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة ورفض نتانياهو وقف إطلاق النار في القطاع.

وذكرت مصادر الصحيفة أنّ "واشنطن توقعت بدء إسرائيل المرحلة الثالثة من الحرب في كانون الثاني وسحب القوات من غزة"، موضحة أنّ "مع تأخر إسرائيل بالانسحاب ناقش مساعدو بايدن ما إذا كانت تكذب أو عالقة بالحرب".

وأمس، اعتبرت وزارة الخارجية الأميركية، في تقرير لها سيُقدم للكونغرس، أنها وجدت "تأكيدات موثوقة من إسرائيل بأنها تستخدم الأسلحة الأميركية وفقا للقانون الدولي"، في وقت ارتفع فيه عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 34971 قتيلًا و78641 إصابة منذ 7 تشرين الأول 2023.