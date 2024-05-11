دعم وتطوير العلاقات بين المملكة وغانا

اتفقت المملكة وغانا على دعم وتطوير العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين في المجالات كافة، وزيادة فرص الاستثمار في الزراعة والأمن الغذائي والثروة السمكية والحيوانية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، والوفد المرافق له، وزير الغذاء والزراعة في غانا، وذلك في ختام جولته في عدد من الدول الإفريقية، التي تأتي في إطار تطوير العلاقات، وتعزيز سبل التعاون المشترك بين المملكة ودول القارة الإفريقية.

وبحث اللقاء أوجه التعاون المشترك بين المملكة وغانا، واستعراض الفرص الاستثمارية في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والتصنيع الغذائي، حيث اتفق الجانبان على تيسير أعمال المستثمرين في البلدين؛ تحقيقًا للمصلحة المشتركة، وزيادة حجم الشراكة الاقتصادية بينهما.