دعم وتطوير العلاقات بين المملكة وغانا

جاء ذلك خلال لقاء وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، والوفد المرافق له، وزير الغذاء والزراعة في غانا، وذلك في ختام جولته في عدد من الدول الإفريقية، التي تأتي في إطار تطوير العلاقات، وتعزيز سبل التعاون المشترك بين المملكة ودول القارة الإفريقية.
وبحث اللقاء أوجه التعاون المشترك بين المملكة وغانا، واستعراض الفرص الاستثمارية في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والتصنيع الغذائي، حيث اتفق الجانبان على تيسير أعمال المستثمرين في البلدين؛ تحقيقًا للمصلحة المشتركة، وزيادة حجم الشراكة الاقتصادية بينهما.
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