شاهد .. اعلام الدول العربية تزين شوارع البحرين قبيل انعقاد قمة البحرين

ياسر رشاد - القاهرة - تزيّنت شوارع مملكة البحرين ، بأعلام الدول العربية واللوحات والعبارات الترحيبية بقادة الدول العربية المشاركين في أعمال القمة العربية في دورتها الـ ٣٣ التي تنطلق يوم في السادس عشر من مايو المقبل.

وفيما يقترب موعد القمة، انتشرت أعلام الدول العربية وصور القادة في الشوارع الرئيسة والطرقات المهمة في المملكة، كما انتشرت اللافتات الترحيبية بالضيوف القادمة من مختلف الدول.

وعرضت إحدى اللافتات الضخمة عبارة "مرحبًا بكم في بحرين العروبة"، بينما تناولت بعض اللافتات بعض الشعارات التفاؤلية بالقمة العربية ومخرجاتها وما تشكله من أهمية.

وتستضيف مملكة البحرين، في السادس عشر من مايو المقبل، أعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثالثة والثلاثين، وذلك للمرة الأولى في تاريخ انعقاد القمم العربية العادية والطارئة.

وجاء إعلان الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في كلمته أمام القمة العربية السابقة في دورتها الثانية والثلاثين، التي عقدت بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، عن ترحيب مملكة البحرين باستضافة القمة على أرضها، ليؤكد ما توليه المملكة من دعم ورعاية لمسيرة العمل العربي المشترك، ولكل ما من شأنه أن يحقق التضامن والتكافل العربي، وتعزيز القدرات العربية في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

وتشكل استضافة مملكة البحرين لأعمال القمة العربية الثالثة والثلاثين أهمية كبرى وحدثاً سياسياً بارزاً له دلالاته من حيث المكان وأهميته من حيث التوقيت، إذ ستكون المرة الأولى التي تستضيف فيها مملكة البحرين أعمال قمةٍ عربية، وهو ما يكسب هذه الدورة مزيداً من الخصوصية من حيث التأكيد على أهمية الدور الذي تقوم به الدبلوماسية البحرينية العريقة، ودعم المسيرة المباركة للدول العربية خدمةً لتطلعات أبنائها وتعزيزًا لأمنها واستقرارها بشكل خاص والمنطقة بشكل عام.

شاهد الصور من البحرين: