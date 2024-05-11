مستشار نتنياهو: نحن مع إنهاء الحرب لكن فقط بعد النصر الساحق

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قالت هيئة البث العبرية نقلا عن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي ومستشار نتنياهو تساحي هنجبي، اليوم السبت، إن "نحن مع إنهاء الحرب لكن فقط بعد النصر الساحق".

وأشار هنجبي إلى أنه بعد أن ينتهي جيش الاحتلال الإسرائيلي من الحرب في غزة، فإنه سيتفرغ للشمال، في إشارة إلى (حزب الله اللبناني).

من جانبه قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هارتسي هاليفي، إن انعدام خطة سياسية في غزة سيدفع الجيش لتكرار عملياته في مناطق مختلفة.

وكان لواء احتياط بجيش الاحتلال الإسرائيلي قال، اليوم السبت، إن "نحن لا ننتصر في المعركة والجنود يقتلون دون أن نحقق أهداف الحرب"، وفق ما أوردته "الجزيرة" في بيان عاجل.

سبق وأن قالت صحيفة "هآرتس" العبرية نقلا عن ضباط كبار بجيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إن هناك صعوبة في الحفاظ على الإنجازات منذ بدء الحرب لغياب أهداف محددة يضعها المستوى السياسي.

وأوضح الضباط الإسرائيليون، أن قوات جيش الاحتلال كانت تتجهز لدخول رفح جنوبي غزة تتجه إلى جباليا للقتال شمالي القطاع.

وفي وقت سابق من اليوم، أسقط جيش الاحتلال الإسرائيلي منشورات على مخيم جباليا، مطالبا السكان بالنزوح والمغادرة إلى المناطق الآمنة غرب غزة حسب مزاعمه، لشن عملية جديدة.