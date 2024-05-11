"حزب الله": أصبنا تجمعًا لضباط العدو بقاعدة بيت هلل بمسيّرة إنقضاضيّة رغم محاولة طائرة "إف 16" اعتراضها

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، وبعد الهجوم ‏الجوي الذي استهدف منصات القبة الحديدية ‏في قاعدة ‏بيت هلل، عَاود مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏إطلاق مسيّرة إنقضاضية لِتستهدف مكان تجمع ضباط العدو الإسرائيلي وجنوده المُتوقع عُقب ‏الهجوم في وسط القاعدة، ورغم محاولة العدو اعتراضها بالطيران الحربي (إف 16) وفشله بذلك، ‏وصلت المسيرة إلى هدفها وأصابته إصابةً دقيقة".

وفي وقت سابق، أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، شَنَّ مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية يوم السبت 11-5-2024 هجوماً جوياً بمسيرات إنقضاضية استهدف قاعدة ‏بيت هلل العسكرية ومنصات القبة الحديدية المستحدثة، وتمّ إصابتها إصابة مباشرة، كما تم تعطيل ‏بعضها بشكلٍ كامل".

بدورها، أفادت صحيفة "هآرتس" عن انفجار مسيّرة أطلقت من لبنان في منطقة بيت هيلل في إصبع الجليل.