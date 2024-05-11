"حزب الله" نشر مشاهد من استهداف كريات شمونة بصواريخ كاتيوشا وفلق

نشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مشاهد من عملية استهداف مستوطنة كريات شمونة الإسرائيلية بصواريخ كاتيوشا وفلق، وذلك بعد إعلانه أمس الجمعة عن استهداف المستوطنة ردًا على الاعتداءات الإسرائيلي على القرى الجنوبية.

واندلعت حرائع واسعة أمس الجمعة واستمرّت لوقت طويل جرّاء هجمات صاروخية نفذها "حزب الله" ضد المستوطنة ردًا على الاعتداءات الإسرائيلية على قرى الجنوب، مع استمرار الحرب على غزة.

وأمس، ذكر ضباط إسرائيليون كبار لوسائل إعلام إسرائيلية، أن "ضربات حزب الله أدت لأضرار من شأنها أن تؤخر عودة الإسرائيليين إلى الشمال".

وقال الضباط "لن يكون لسكان الشمال منازل يعودون إليها بسبب ازدياد ضربات حزب الله"، موضحين أن "حزب الله يرد على القصف الإسرائيلي بقصف مباشر ويسبب أضرارا كبيرة".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "ضباطا اقترحوا مضاعفة التدمير في لبنان ردا على ضربات حزب الله التي تهدم منازل إسرائيليين".