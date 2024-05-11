أفادت معلومات قناة الـ"إم تي في"، بأنّ "الأمن العام أقفل في الساعات الأخيرة أكثر من 500 مؤسسة تابعة للنازحين السوريين على كافة الأراضي اللبنانية".
هذا، وأوقف أكثر من 460 مخالفًا لنظام الإقامة والدخول إلى لبنان من السوريين في الشهرين الأخيرين، ورحّل حوالى 450 منهم إلى سوريا، وفق معلومات القناة.
وفي 8 أيار الحالي، أعلنت الأمن العام المباشرة بتنفيذ إجراءات تنظيم ملف السوريين في لبنان، مؤكدًا أنّه "يمنع العمل للسوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين".
كانت هذه تفاصيل خبر "MTV": إقفال أكثر من 500 مؤسسة تابعة للنازحين السوريين بالساعات الأخيرة وترحيل 450 مخالفًا إلى سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.