زعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار أسلحة جديدة متطورة

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت بيونغ يانغ أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أشرف على اختبار إطلاق قذائف، يتم التحكم فيها لنسخة تم تحديثها تقنيا، لنظام إطلاق الصواريخ المتعددة، أمس الجمعة.

وأضافت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن ثماني قذائف، أطلقت من نظام الإطلاق، أصابت أهدافا "محددة"، مشيرة إلى أن الاختبار أثبت تفوق النظام وقوته التدميرية. وتابعت أنه سيكون هناك تغيير كبير في تعزيز القدرة القتالية المدفعية للجيش الكوري الشمالي.

زعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار أسلحة جديدة

وأكدت الوكالة أن البلاد سوف تنشر في جيشها قاذفة صواريخ متعددة جديدة، عيار 240 ملليمترا، وهو نظام أسلحة، يعتقد أنه يستهدف منطقة العاصمة الكورية الجنوبية اعتبارا من هذا العام.

وأوضحت أن قاذفة الصواريخ، التي تم تحديثها، مع قدرة كبيرة على الحركة وتركيز إطلاق النار، مجهزة بنظام للتحكم في النيران، وسيتم نشرها في وحدات من جيش الشعب الكوري، اعتبارا من عام 2024 حتى عام 2026.