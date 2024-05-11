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مصرع شاب غرقًا في البحيرة المسحورة بالفيوم

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محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحى:

ابتلعت مياه مزرعة سمكية بمنطقة البحيرة المسحورة بمركز يوسف الصديق فى الفيوم، شاب أثناء قيامه بالتنزه رفقة أصدقائه.

كان اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة يوسف الصديق بغرق شاب يدعى يوسف أحمد عبد السلام – 18 عاما – مقيم بقرية بيهمو التابعة لمركز سنورس.

كشفت تحريات أجهزة البحث الجنائى بالفيوم، أن الشاب الغريق، كان بصحبة بعض أصدقائه للتنزه والاستحمام هربا من أجهزة المحميات الطبيعية بمنطقة تستخدم كمزارع سمكية بالقرب من منطقة "الماجيك لاند".

وقال المهندس أيمن الواحى مدير محمية وادى الريان، إن هناك تعليمات بعدم نزول الزائرين بمنطقة بحيرات الريان، خشية الغرق.

وأضاف أن مجموعة من الشباب، هربوا بعيدًا عن منطقة بحيرات الريان، ونزلوا بمنطقة البحيرة المسحورة وهي عبارة عن مزرعة سمكية، وسقط الشاب داخل المياه العميقة مما تسبب في غرقه، وجرى الدفع بمراكب الصيد، وتمكن أحد الصيادين من انتشال الجثة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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