الآلاف يتظاهرون أمام منزل نتنياهو للمطالبة باستقالته

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قالت صحيفة هآرتس العبرية، إن الآلاف يتظاهرون مقابل منزل رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مدينة قيساريا لمطالبته باستقالته وإجراء انتخابات مبكرة والتوصل لصفقة فورية للإفراج عن الأسرى.

كانت هيئة البث الإسرائيلية، أفادت بأن مئات من سكان شمال إسرائيل يتظاهرون بالجليل الأعلى ويرفعون شعارات تتهم الحكومة بالتخلي عنهم، مع استمرار القصف المتبادل على الحدود.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصادر مطلعة قولها، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يعتقد أن الوقت حان للضغط على رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومة الحرب الإسرائيلية بقوة أكبر.

وأضافت الصحيفة -نقلا عن المصادر- أن واشنطن توقعت بدء إسرائيل المرحلة الثالثة من الحرب في يناير الماضي وسحب القوات من قطاع غزة.