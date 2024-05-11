أفادت صحيفة "هآرتس"، عن مواجهات في تل أبيب بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين يطالبون بإقالة الحكومة وإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة "حماس".

ويأتي ذلك بعد أن أفادت صحيفة "هآرتس"، بأنّ "آلاف الإسرائيليين يتظاهرون مقابل منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في مدينة قيساريا ويطالبون باستقالته"، وذلك مع إصرار على استمرار الحرب على غزة دون التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حركة حماس.

وكانت قد أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، عن "مظاهرات في مناطق مختلفة من إسرائيل للمطالبة بإقالة حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وإجراء انتخابات".

وفي وقت سابق، ذكرت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، أنّه "يجب التوصل لصفقة تبادل أسرى وليس لدينا وقت لإضاعته"، مشيرة إلى أنّ هذا نداء استغاثة للحكومة ومن يقف على رأسها، موضحة أنّ "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يقود الدولة إلى فشل كامل ولا توجد استراتيجية واضحة للحرب حتى الآن".