"هآرتس": آلاف الإسرائيليين يتظاهرون مقابل منزل نتانياهو في قيساريا ويطالبون باستقالته

أفادت صحيفة "هآرتس"، بأنّ "آلاف الإسرائيليين يتظاهرون مقابل منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في مدينة قيساريا ويطالبون باستقالته"، وذلك مع إصرار على استمرار الحرب على غزة دون التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حركة حماس.

وكانت قد أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، عن "مظاهرات في مناطق مختلفة من إسرائيل للمطالبة بإقالة حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وإجراء انتخابات".

وفي وقت سابق، ذكرت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، أنّه "يجب التوصل لصفقة تبادل أسرى وليس لدينا وقت لإضاعته"، مشيرة إلى أنّ هذا نداء استغاثة للحكومة ومن يقف على رأسها، موضحة أنّ "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يقود الدولة إلى فشل كامل ولا توجد استراتيجية واضحة للحرب حتى الآن".

وجاء تصريح العائلات بعد إعلان الناطق العسكري باسم كتائب "القسام" أبو عبيدة، عن وفاة الأسير نداف بوبلابيل 51 عامًا ويحمل الجنسية البريطانية، متأثراً بجراحه التي أصيب بها بعد استهداف الطيران الإسرائيلي مكان أسره قبل أكثر من شهر مع الأسيرة جودي فانشتاين، في وقت تستمر فيه الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 تشرين الأول.

ولفت، في بلاغ، إلى أن الأسير تدهورت حالته الصحية وتوفي لـ"عدم تلقيه الرعاية الطبية المكثفة في مراكز الرعاية بسبب تدمير العدو للمستشفيات في قطاع غزة وخروجها عن الخدمة".

وفي هذا الصدد، ذكرت العائلات أنّه "وصلتنا اليوم شهادة جديدة من أحد أسرانا تظهر الحالة المزرية للأسرى"، مضيفة "إذا أردنا أن ننقذ الأسرى فعلينا أولا إنقاذ إسرائيل من نتانياهو من خلال إسقاط حكومته"، وقالت العائلات "لن نوقف حراكنا حتى يعود جميع أسرانا إلينا بخير".

وذكرت عائلات الأسرى أنّه "يا شعب إسرائيل انضموا إلينا واخرجوا للشوارع ليس فقط من أجل أسرانا بل لإنقاذ دولتنا".