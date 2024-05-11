وزير الزراعة: للتشدد بوقف عمليات تهريب المنتجات والمبيدات والأسمدة الزراعية

أشار وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال اعباس الحاج حسن، إلى أنه "في الوقت الذي يصمد القطاع الزراعي بوجه الاعتداءات الهمجية الاسرائيلية في جنوبنا الغالي تتزايد عمليات تهريب المنتجات الزراعية والمبيدات الزراعية والأسمدة الزراعية عبر الحدود والمعابر، الأمر الذي يضر بشكل مباشر بالقطاع الزراعي الإنتاجي".
وقال في تصريح: "الشكر للقوى الأمنية التي نطالبها بالتشدد المطلق لوقف هذه العمليات التي تجعل قطاعنا الزراعي مهدداً وتهدد سلامة الغذاء من خلال استخدام المبيدات التي تمنعها وزارة الزراعه وتدخل إلى لبنان بطريقة غير شرعية".
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